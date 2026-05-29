Мощный порыв на водопроводе ликвидируют во Владивостоке со вчерашнего вечера

Вчера вечером, около 22:00 28 мая, во Владивостоке произошёл сильный порыв трубы холодного водоснабжения в районе дома № 9 по улице 40 лет ВЛКСМ, основная часть аварийно-восстановительных работ будет выполняться сегодня, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

При порыве струя воды пробила асфальт и грунт, фонтан поднимался на уровень четвёртого этажа и выше, над крышами местных хрущёвок. Комьями плотного грунта, камнями и ошмётками асфальта повредило припаркованные в районе порыва автомобили. Как минимум у двух легковушек были выбиты лобовые стёкла, получили механические повреждения капоты. К утру пятницы транспортные средства в зоне аварии всё ещё стояли, заляпанные грязью.

За ночь с проезжей части убрали почти весь гравий, так что проезд в зоне аварии свободен. Сегодня бригада «Дальневосточной генерирующей компании» должна залатать лопнувший участок трубы. Местные жители связывают участившиеся порывы в том районе с интенсивной точечной застройкой, новые жилые комплексы подключают к старым изношенным сетям. Поэтому перспектива застройки зоны КРТ в районе бывшего Спортивного рынка вызывает у местных жителей большие опасения.

Отметим, что и у прокуратуры проект КРТ вызывал сомнения. Замечаний к проекту было много, но одно из них — как раз проблема инженерных коммуникаций. Канализационные сети и без восемнадцати планируемых многоэтажек изношены на 49,58%, водопровод — на 59,86%. Прокуратура потребовала отменить проект и доработать, городская администрация так и сделала.

Недавно был анонсирован новый вариант проекта комплексного развития территории бывшего рынка, но значительных изменений, на первый взгляд, в проекте нет. К проекту школы добавили 25 учебных мест, то есть плюс один класс, но это всё равно не закроет потребности местных жителей в учебных местах. Их уже недостаёт настолько, что новые образовательные организации в лучшем случае ликвидируют уже сложившуюся нехватку мест, без учёта детей новосёлов.