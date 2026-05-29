Вэнс рассказал о переговорах США с Ираном: на какой стадии находится мирная сделка

Американские и иранские власти продолжают переговоры по установлению мира. Стороны работают над достижением договоренностей. Сейчас США и Иран очень близки к заключению сделки, считает вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. Так он сказал в беседе с журналистами вечером 28 мая (по местному времени).