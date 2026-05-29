Мать отправила сына в «лагерь дисциплины», где его до смерти забил друг семьи

В США четырехлетний мальчик погиб после того, как его мать отправила его в так называемый «военный лагерь» из-за плохого поведения. Об этом в среду, 27 мая, пишет People.
23-летняя Дестини Роуз Липски передала сына 24-летнему Александру Мартинесу-Армстронгу, назвав это «курсами дисциплины». Однако следствие установило, что ребенка систематически избивали. 16 мая мальчик поступил в больницу с тяжелейшими травмами и вскоре скончался.
Мартинес-Армстронг, не являющийся отцом ребенка, признался полиции, что неоднократно бил малыша. Ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Мать задержали 22 мая, ей вменяют жестокое обращение с ребенком, повлекшее смерть. Женщина утверждала, что считала подозреваемого почти братом — он дружил с настоящим отцом мальчика. Оба фигуранта находятся под стражей, говорится в сообщении.
