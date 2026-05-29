Сообщать о мошенниках хабаровчане смогут через «Макс»

Россияне смогут сообщать о мошенничестве через мессенджер «Макс», там появится «красная кнопка» для оповещения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
«Красная кнопка» может появиться в «Госуслугах», «Максе» и приложениях банков. Положение предлагается во втором пакете мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Изначально речь шла о добавлении кнопки только на «Госуслугах».
— Считаем важным сделать дубль такой кнопки также в приложении «Макс» и в банковских приложениях, — сказал глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
Напомним, пенсионеру из Комсомольска-на-Амуре вернули украденный мошенниками 1 млн рублей.
