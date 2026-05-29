В Большой Мурте хозяйка шести собак заплатит 60 тысяч рублей женщине, которую они покусали

Жительнице Большой Мурты, пострадавшей от укусов собак, выплачена компенсация морального вреда. Об этом рассказали в прокуратуре.
Инцидент произошел в июне прошлого года на улице Партизанской. Женщина шла мимо дома, когда на нее напали сразу шесть собак. Хозяйка выпустила их гулять без присмотра, поводков и намордников. В итоге пострадавшая получила множественные укушенные раны обеих ног.
После случившегося ей было тяжело передвигаться, а дома ждали двое маленьких детей — одному не было двух с половиной лет, второму и полугода. Восстанавливаться пришлось параллельно с уходом за малышами.
Хозяйку собак оштрафовали на 4 тысячи рублей за нарушение правил содержания животных. А после обращения пострадавшей в прокуратуру женщине помогли составить иск о компенсации морального вреда. Суд взыскал с владелицы еще 60 тысяч рублей.
