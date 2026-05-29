Вековая история: реставрацию храма 1902 года постройки завершили в Качугском районе

IrkutskMedia, 29 мая. В Качугском районе в селе Верхоленск завершили капитальный ремонт и реставрацию одного из самых старинных памятников архитектуры начала XX века — собора Воскресения Христова. Большой этап капитальных работ охватил 7 лет.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, приёмку объекта провела выездная комиссия, куда вошли представители службы по охране культурного наследия региона, Иркутской епархии, а также лица подрядной и проектной организации.
«В 2019 году этот храм был включен в Реестр объектов культурного наследия Российской Федерации как объект регионального значения. С 2020-го мы начали его капитальный ремонт и реставрацию. Проведена огромная работа. Первую часть проекта реализовали в 2024 году — было произведено усиление фундамента, стен, других конструкций. Затем выполнялся ремонт фасадов и интерьеров, специалисты воссоздавали паперти и возводили колокольню. Сейчас приняты окончательные итоги этой работы», — отметил руководитель службы по охране объектов культурного наследия региона Руслан Дячук.
Главный инженер проектной мастерской Игорь Пинайкин рассказал о том, какие трудности встретили рабочие при выполнении проекта. Здание очень сильно подверглось временным изменениям: фундамент оказался полуразрушен, стены лопнули, фасады оказались деформированы. Также у здания была повреждена отделка. Эти проблемы пришлось решать поэтапно, год за годом. Последние работы прошли по установке колокольной конструкции. В первозданном варианте 1902 года у храма данная надстройка отсутствовала.
«Чтобы возвести колокольню сейчас, в наши дни, была проведена колоссальная научно-исследовательская работа. Нашли аналог в Нижнем Новгороде, и по его лекалам построили колокольню в Верхоленске», — сообщила советник отдела государственной охраны памятников архитектуры службы по охране объектов культурного наследия региона Елена Иванова.
Подписание акта окончательной приёмке объекта планируется провести в первых числах июня в областном центре.
Настоятель Воскресенского собора архимандрит Никодим отметил, что после обновления масштабы храма стали больше. Теперь к месту паломничества могут приезжать не только туристы из России, но и из зарубежных стран.
