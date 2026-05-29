Что изменится для туристов в Санкт-Петербурге во время ПМЭФ-2026

С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге пройдет ежегодный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — одно из крупнейших деловых событий страны. Для гостей это одновременно возможность увидеть город в необычной атмосфере и повод заранее продумать поездку, поскольку в эти дни Петербург традиционно сталкивается с повышенной нагрузкой на дороги, гостиницы и рестораны.
Ограничения движения и работа транспорта
Главные ограничения в первую очередь коснутся южной части города, а также маршрутов в сторону «Экспофорума», где пройдет форум, и аэропорта Пулково. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга уже опубликовал полный список ограничений и график их действия.
Полностью будут закрыты только несколько мест на юге города и две небольшие улицы в центре — Замковая и Кленовая улицы (на участке от Инженерной до Замковой улицы).
Кроме того, планируется сужение проезжей части. В этот список, в частности, попало Пулковское шоссе и дорога в аэропорт. Во многих местах также временно запретят парковку.
Грузовым автомобилям разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн запретят проезжать по участку Кольцевой автомобильной дороги (КАД) вокруг города — от Ропшинского шоссе до Софийской улицы.
«Просим учитывать данную информацию при построении маршрута следования», — сказали в комитете.
При этом городские власти обещают усилить работу общественного транспорта. Так, с 1 по 6 июня между станцией метро «Московская» и центром «Экспофорум» будет запущен автобус № 400Э. Интервал движения утром и вечером составит всего 15 минут. На маршруте будет всего три остановки: «Площадь Победы», «Внуковская улица» и «Ж/д платформа Аэропорт».
До площадки форума также можно будет добраться на автобусах № 187, 232 и 299. Всего эти маршруты будут обслуживать 48 автобусов большого и среднего классов.
Власти города заявили, что при увеличении пассажиропотока на линии оперативно выведут доптехнику.
Тем, кто планирует активно перемещаться по городу в дни ПМЭФ, стоит учесть несколько моментов:
- Закладывать больше времени на поездки в аэропорт;
- По возможности пользоваться метро;
- Избегать поездок на такси в часы пик;
- Заранее проверить актуальные ограничения на сайте Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.
Цены на отели
Период ПМЭФ считается одним из самых дорогих для размещения в Петербурге. По данным туристических сервисов, стоимость гостиниц в дни форума может увеличиваться в два-три раза, а загрузка популярных отелей приближается к максимальной.
Особенно быстро заполняются гостиницы в центре города и рядом с «Экспофорумом». Организаторы ПМЭФ даже публикуют отдельный список гостиниц для участников форума со специальными тарифами, однако даже на них квоты ограничены.
Туристам, которые планируют приехать в Петербург именно в эти даты, следует:
- Выбирать жилье заранее;
- Рассматривать апартаменты и небольшие отели;
- Бронировать размещение рядом с метро, а не только в историческом центре или вблизи «Экспофорума».
Однако, несмотря на рост цен, обычные туристы все равно могут найти доступные варианты размещения — особенно вне Невского проспекта и центральных кварталов.
Работа ресторанов и кафе
В дни форума заметно возрастает нагрузка и на петербургские рестораны. Некоторые заведения готовят специальные предложения для гостей ПМЭФ, расширяют меню и продлевают часы работы.
Туристам сложнее всего будет попасть без брони в популярные рестораны в центре города и в районе Московского проспекта. Поэтому стоит подумать о резерве столика заранее — особенно вечером в пятницу или субботу.
Что интересно, ПМЭФ оказывает большое влияние на гастрономическую жизнь Петербурга не только с точки зрения загруженности мест. Многие рестораны именно к форуму запускают сезонные блюда, авторские дегустации и гастросеты.
Культурная жизнь
Одновременно с ПМЭФ на ключевых культурных площадках Санкт-Петербурга и Ленинградской области традиционно проходит фестиваль «Петербургские сезоны». В этом году он объединит десятки событий — выставки, концерты, театральные постановки, экскурсии и уличные события.
Главное событие фестиваля — это большой концерт на Дворцовой площади, запланированный на 5 июня.
В программу еще вошли ретроралли «Ленинград» в культурном квартале «Брусницын», выставка «Русский императив» в Центральном выставочном зале «Манеж», проекты «Балет. Земные боги» и «В мастерской театрального художника» в Театральном музее и Шереметевском дворце.
В дни форума также запланированы спектакли ведущих театров города и экскурсионные программы по историческим местам области. Часть событий будет посвящена Пушкинскому дню России.
Мероприятия в рамках «Петербургских сезонов» пройдут с 30 мая по 6 июня. Посетить их можно по предварительной регистрации или по бейджу (для участников ПМЭФ).
Что касается других музеев, театров и экскурсионных проектов, то они продолжат работу в обычном режиме. Однако нужно учесть, что в центре города может быть заметно больше гостей, чем обычно, поскольку участники форума часто совмещают деловую поездку с коротким отдыхом.
Стоит ли ехать в Петербург во время ПМЭФ
Для некоторых туристов дни проведения ПМЭФ — это не самое удобное время для поездки из-за цен и пробок. Однако у этого периода есть и свои преимущества:
- В городе проходит большое количество культурных мероприятий, концертов и фестивалей;
- Многие рестораны и общественные пространства запускают специальные летние проекты;
- Власти активно готовят Санкт-Петербург к приему гостей — приводят в порядок улицы, центральные районы и набережные;
- В городе можно увидеть необычную международную атмосферу и большое количество делегаций из разных стран;
- Некоторые музеи, рестораны и отели работают в продленном режиме.
- И самое главное — начало июня в Санкт-Петербурге совпадает с сезоном белых ночей.