Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Демешин назвал «Восточный мост» шагом к промышленному хабу ДФО

В проект уже готовы зайти 12 резидентов с общим объемом соглашений свыше 3 млрд рублей.

В Хабаровске к 2029 году планируют построить индустриальный парк «Восточный мост». О новом проекте рассказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем MAX-канале.

По словам главы региона, проект получил статус «Масштабный инвестиционный проект», что позволило без торгов выделить инвестору участок площадью 18,6 гектара.

«По поручению Президента России Владимира Путина к 2030 году в ДФО должны появиться не менее десяти промышленных, бизнес-парков и технопарков», — подчеркнул Дмитрий Демешин.

На территории парка планируют построить пять современных производственных корпусов площадью по 1500 квадратных метров, а также подготовить площадки под новые цеха. Проект предусматривает создание всей необходимой инфраструктуры — дорог, тепло-, газо-, водо- и электроснабжения.

Кроме того, власти края прорабатывают возможность распространения на площадку нового преференциального режима международной ТОР совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.

Инициатором и куратором проекта выступает АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края». Уже сейчас о готовности стать резидентами заявили 12 компаний. Общий объем соглашений превышает 3 млрд рублей.

«“Восточный мост” — это не просто стройка. Это новые рабочие места, налоговые поступления и реальное укрепление роли Хабаровского края как промышленного и логистического хаба Дальнего Востока», — отметил губернатор.

Сейчас по проекту стартуют проектно-изыскательские работы.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше