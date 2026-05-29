Демешин назвал «Восточный мост» шагом к промышленному хабу ДФО

В Хабаровске к 2029 году планируют построить индустриальный парк «Восточный мост». О новом проекте рассказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем MAX-канале.
По словам главы региона, проект получил статус «Масштабный инвестиционный проект», что позволило без торгов выделить инвестору участок площадью 18,6 гектара.
«По поручению Президента России Владимира Путина к 2030 году в ДФО должны появиться не менее десяти промышленных, бизнес-парков и технопарков», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
На территории парка планируют построить пять современных производственных корпусов площадью по 1500 квадратных метров, а также подготовить площадки под новые цеха. Проект предусматривает создание всей необходимой инфраструктуры — дорог, тепло-, газо-, водо- и электроснабжения.
Кроме того, власти края прорабатывают возможность распространения на площадку нового преференциального режима международной ТОР совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.
Инициатором и куратором проекта выступает АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края». Уже сейчас о готовности стать резидентами заявили 12 компаний. Общий объем соглашений превышает 3 млрд рублей.
«“Восточный мост” — это не просто стройка. Это новые рабочие места, налоговые поступления и реальное укрепление роли Хабаровского края как промышленного и логистического хаба Дальнего Востока», — отметил губернатор.
Сейчас по проекту стартуют проектно-изыскательские работы.