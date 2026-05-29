МЧС ликвидировали пожар частного дома в Биробиджане

На улице Левобережной в Биробиджане произошло возгорание в частном доме площадью около 60 кв. м. На место оперативно прибыли бойцы МЧС России — 8 человек и 2 единицы техники. Пламя удалось локализовать и потушить в кратчайшие сроки, не допустив распространения на соседние здания. В настоящее время выполняется проливка конструкций, сообщает МЧС ЕАО. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
В результате происшествия никто из людей не пострадал. В ходе тушения пожара спасателям удалось спасти щенка. Причины возгорания выясняются соответствующими службами.
