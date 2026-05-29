Пока вы спали: сколько ждать автобус, воссоздание училища, когда Земля перестанет вращаться

Сезон отпусков для тысяч россиян начался с массовых отмен рейсов турецкой авиакомпании Air Anka. Они не могут как вернуться из Антальи, так улететь на отдых из нескольких российских городов. Оказалось, что у перевозчика еще 25 мая закончилось разрешение на полеты в нашу страну, но туры продолжали продаваться. В итоге о том, что полет не состоится, туристы узнали уже по факту, в аэропорту. Все это время их держали в неведении. Как заявили в Ассоциации туроператоров России, сейчас турфирмы ждут замену авиакомпании для забронированных путевок. Путешественникам, которые до сих пор находятся на курортах, продлят проживание за счет агентств, где они оформляли туры.