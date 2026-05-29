Пока вы спали: сколько ждать автобус, воссоздание училища, когда Земля перестанет вращаться

«Единая Россия» предложит включить в народную программу партии меры по сокращению времени ожидания общественного транспорта. В России воссоздадут Челябинское высшее танковое командное училище. Кадры на миллион: Семья косаток на Курилах закатила фотосессию века на фоне вулканов. Астрономы подсчитали, когда Земля перестанет вращаться. Об этом и многом другом читайте в кратком обзоре новостей мира, России и Дальнего Востока.
Официально.
Президент России Владимир Путин посвятит третий день своего визита в Казахстан преимущественно теме евразийской интеграции. Глава государства продолжит встречи с коллегами по ЕАЭС — его собеседниками будут хозяин саммита президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президенты Белоруссии — Александр Лукашенко и Киргизии — Садыр Жапаров. Премьер Армении Никол Пашинян вновь уклонился от участия в мероприятиях ЕАЭС, сославшись на предвыборную кампанию, поэтому Ереван будет представлять вице-премьер Мгер Григорян.
Президент России Владимир Путин вместе с другими руководителями стран ЕАЭС осмотрел выставку, посвященную проектам государств сообщества в сфере высоких технологий. Выставка посвящена реальным цифровым инструментам, которые уже помогают продвижению евразийской интеграции. В их числе — Интегрированная информационная система (ИИС) ЕАЭС, которая выступает основой цифровой интеграции и обеспечивает трансграничный обмен значимыми данными по защищенным каналам.
Президент РФ Владимир Путин предложил провести в 2027 году на территории России встречу на высоком уровне, посвященную вопросам развития суверенных моделей искусственного интеллекта (ИИ).
Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия», первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил на отзыв в правительство РФ законопроект о едином порядке и сроках устранения неисправностей в многоквартирных домах. Сведения об обращении и выполнении работ должны размещаться в ГИС ЖКХ. При этом правительству РФ предлагается предоставить полномочия по утверждению единых предельных сроков устранения неисправностей — в зависимости от вида работ и уровня сложности. В случае просрочки собственники получат право на уменьшение платы за содержание жилого помещения.
Государство должно сохранить для граждан возможность купить лекарства по бумажному рецепту даже после внедрения электронной системы продаж, заявил РИА Новости (18+) лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов. Он отметил, что переход на тотальную электронную систему потребует от аптек обновления оборудования и программного обеспечения.
Минфин РФ в настоящее время не рассматривает увеличение размера федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) с 3%, заявил журналистам статс-секретарь — замминистра финансов России Алексей Сазанов. В 2026 году Минфин РФ ожидает кратного увеличения числа пользователей вычета, в том числе благодаря расширению возможности его применения в рамках группы налогоплательщиков.
Отсидеться на больничном больше не получится, его планируют сократить до трех дней. Новую меру готовит Минздрав РФ, и она коснется тех, кто был нетрудоспособным не менее четырех раз за последние полгода. При этом пациента направят на дополнительное обследование или на лечение в стационаре. По истечении этого срока отгулы по здоровью продлят или же закроют.
«Единая Россия» предложит включить в народную программу партии меры по сокращению времени ожидания общественного транспорта, повышению регулярности рейсов и предотвращению сбоев в расписании. По словам парламентария, такие обращения поступают от граждан в рамках подготовки новой народной программы. Особенно остро эта проблема стоит в малых городах и пригородах, где автобус или маршрутка часто остаются единственным способом добраться до работы, школы или поликлиники.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал кратно увеличить бюджетные места в вузах и запустить программы переквалификации специалистов для развития робототехники в России. По его словам, развитие робототехники может привести к изменению структуры занятости и повышению производительности труда. Лидер ЛДПР добавил, что предлагаемые меры направлены на снижение зависимости от трудовой миграции.
Ученые Роспотребнадзора зарегистрировали первый в России набор реагентов для обнаружения вируса гриппа птиц A (H5N8). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Набор реагентов разработан для диагностики гриппа A (H5N8) у людей и животных с целью поддержания готовности к возникновению вспышек данной инфекции на территории РФ. Все компоненты производятся в России, что обеспечивает независимость диагностики от зарубежных поставок и доступность для медицинских учреждений.
В России.
Количество людей в России, которые видят пользу в социальной рекламе, увеличилось в три раза. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, важно, чтобы контент пропагандировал единство страны, поддержку семьи, участников СВО, а также историю и традиции России.
Челябинское высшее танковое командное училище, расформированное в 2007 году, будет воссоздано. Основными целями деятельности учреждения станет осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительным профессиональным программам, а также научной и научно-исследовательской деятельности в интересах обороны.
Государство в конце июня планирует выделить «Вымпелкому», МТС, «Мегафону» и T2 диапазон 4,63−4,99 ГГц, который позволит разворачивать сети пятого поколения в крупных городах. Услуги 5G должны оказываться с применением российского оборудования, однако переход будет поэтапным. Сети 5G в ближайшие годы будут доступно преимущественно жителям крупных городов при наличии смартфонов с поддержкой диапазона 4,63−4,99 ГГц, который присутствует или активирован далеко не во всех моделях устройств, уточнил эксперт.
Россияне, которые годами самостоятельно копили на старость через негосударственные пенсионные фонды (НПФ), в итоге получают в среднем лишь около 3,9 тыс. рублей пожизненной прибавки к государственной пенсии в 25 тыс. Главные причины — небольшие взносы, короткий срок накоплений и сравнительно слабая доходность фондов.
О спорте.
Российские спортсмены завоевали 23 золотые награды в третий день Российско-китайских молодежных летних спортивных игр. 11 медалей высшей пробы выиграли российские борцы. Стопроцентный результат россиянки показали в художественной гимнастике, завоевав шесть золотых наград в шести дисциплинах. По три золота российские спортсмены выиграли в ушу и синхронном плавании. Китайские спортсмены завоевали пять золотых медалей в бадминтоне, три — в ушу, две — в борьбе и одну — в синхронном плавании. По итогам трех соревновательных дней у сборной России 32 золотые медали. Китайские спортсмены поднимались на высшую ступень пьедестала 21 раз.
Сборная России по футболу со счетом 0:1 проиграла команде Египта в гостевом товарищеском матче. Встреча прошла в Каире. Мяч на 65-й минуте забил Абдельрауф Мостафа. Результат встречи будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная Египта в нем занимает 29-е место, россияне идут на 36-й позиции.
Российские пловцы Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода и Евгения Чикунова одержали победы на втором этапе международной серии по плаванию Mare Nostrum. Соревнования прошли во Франции. Лифинцев выиграл заплыв на 100 метров на спине. Серебряным призером стал его соотечественник Павел Самусенко. Пригода завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров брассом, второе место занял Александр Жигалов. В аналогичной дисциплине у женщин победительницей стала Чикунова. Иван Кожакин завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров брассом, Роман Шевляков стал третьим на 100-метровке баттерфляем.
Сборная Канады сыграет с командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Швейцарии. В четвертьфинале финны со счетом 4:1 обыграли чехов, канадцы оказались сильнее американцев (4:0). В другом полуфинале сыграют сборные Швейцарии и Норвегии. Швейцарцы в четвертьфинале обыграли шведов (3:1), норвежцы победили латвийцев (2:0). Полуфиналы состоятся 30 мая, финал и матч за третье место — 31 мая. Действующим чемпионом мира является сборная США.
Это интересно.
Снова доказано, что Рунет отчасти стоит на трех котах. Премию Института развития интернета 28 мая получил мультфильм «Три кота. Зимние каникулы» (6+). Он стал лучшим в номинации «анимационный контент». Этот проект НМГ является уже вторым полнометражным анимационным фильмом о приключениях героев популярного мультсериала. Всего в шорт-лист национальной премии, которая поддерживает талантливых авторов, в сфере цифрового контента, вошли 75 проектов: от игровых сериалов и документальных проектов до подкастов и музыкальных треков.
Земля действительно постепенно замедляет вращение, однако полная остановка планеты произойдет лишь через десятки миллиардов лет. Об этом 28 мая рассказал астроном Владимир Сурдин в беседе с НСН (18+). Так он прокомментировал исследование ученых из Австрии и Швейцарии о рекордном за 3,6 млн лет замедлении вращения Земли. Астроном объяснил, что на замедление вращения Земли влияют приливные силы Луны и Солнца. Изменение практически незаметно: за столетие продолжительность суток увеличивается примерно на 0.02 секунды.
На Курилах семья косаток устроила эффектное появление у берега. Местные жители успели снять чёрно-белых гигантов на фоне вулканов Менделеева и Тятя. Подробности сообщает Amur Mash (18+). Животные выходили из воды так синхронно и красиво, будто позировали для фотосессии. На кадрах мощные силуэты косаток смотрятся особенно впечатляюще рядом с курильскими пейзажами. Кадры быстро привлекли внимание пользователей: многие отметили, что такой момент выглядит «на миллион».
Ровно 27 289 жаб и лягушек удалось спасти от гибели под колёсами автомобилей добровольцам в Северной столице — они перенесли земноводных через трассу прямо к месту нереста. Данными о проделанной работе поделились в городской администрации. Помощь понадобилась лягушкам, чьи привычные маршруты пролегают через опасный участок у Сестрорецкого разлива. Как рассказали организаторы, в период с апреля до середины мая жабы отправляются на местное мелководье для откладывания икры, а после этого возвращаются в лесную зону неподалёку. Поскольку из-за шоссе амфибии больше не могут осилить этот путь собственными силами, волонтёры ежегодно берут на себя роль спасателей.
Власти Бангладеш распорядились сохранить жизнь быка, отобранного для принесения в жертву в мусульманский праздник Ид аль-Адха. Причиной стало его внешнее сходство с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает Sky News (18+), редкий бык-альбинос весом 700 кг уже был выкуплен у фермера, но фотографии животного быстро разошлись в соцсетях и вызвали жаркое обсуждение. К ферме потянулись любопытные, многие из которых приезжали из других регионов. Возле загона с быком собирались огромные толпы людей. Они обсуждали «светлую челку» быка и нашли его похожим на президента США.
В мире.
Сезон отпусков для тысяч россиян начался с массовых отмен рейсов турецкой авиакомпании Air Anka. Они не могут как вернуться из Антальи, так улететь на отдых из нескольких российских городов. Оказалось, что у перевозчика еще 25 мая закончилось разрешение на полеты в нашу страну, но туры продолжали продаваться. В итоге о том, что полет не состоится, туристы узнали уже по факту, в аэропорту. Все это время их держали в неведении. Как заявили в Ассоциации туроператоров России, сейчас турфирмы ждут замену авиакомпании для забронированных путевок. Путешественникам, которые до сих пор находятся на курортах, продлят проживание за счет агентств, где они оформляли туры.
Председатель грузинского правительства Ираклий Кобахидзе обратился к главе европейской дипломатии Кае Каллас с призывом подкрепить её слова о выводе российских военных баз из Грузии и Молдавии реальными действиями в защиту национальных интересов Грузии. По его словам, европейская бюрократия должна продемонстрировать свою последовательность и «доказать делом», что её позиция соответствует интересам грузинского народа. Он также подчеркнул, что в последние годы евробюрократия часто оказывалась в оппозиции к грузинскому народу.
Необходимо провести оперативное расследование удара Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске, сообщают «Известия» (18+) со ссылкой на верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. Отмечается, что стороны конфликта обязаны принимать все возможные меры для предотвращения ущерба гражданскому населению, а требования международного гуманитарного права в этой сфере являются обязательными для всех участников конфликта и предусматривают юридическую ответственность.
Венгрия уведомила НАТО, что по-прежнему не будет поставлять вооружения и военную технику Украине. Об этом сообщил новый венгерский премьер-министр Петер Мадьяр по итогам встречи в Брюсселе с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте.
Прибалтийские политики не должны говорить о возможности ударов НАТО по Калининградской области РФ, принцип блоковой солидарности подразумевает ответственное поведение членов альянса. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович. Миланович также отметил, что в Литве базируется контингент ВС Хорватии и подчеркнул, что блоковая солидарность «подразумевает также ответственность».
Бывший президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса 28 мая заявил, что снял с груди украинский флаг и более не станет поддерживать лидера киевского режима Владимира Зеленского. Экс-лидер Польши отметил, что Зеленский ранил его в самое сердце, когда публично поддержал «бандитов из УПА*» (экстремистская организация, запрещена в РФ). Практически с начала украинского конфликта Валенса появлялся на публике с большим круглым значком цветов флага Украины.
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен считает, что Европа должна присутствовать за столом переговоров между РФ и Украиной, но не в качестве посредника. Ранее руководитель дипслужбы ЕС Кая Каллас, комментируя возможность переговоров с Россией, заявила, что Евросоюз никогда не будет выступать в качестве беспристрастного посредника в конфликте на Украине, так как находится на стороне Киева и защищает собственные интересы. Она также сообщила, что ЕС готовит новые ограничительные меры против России, чтобы вынудить ее сесть за стол переговоров.
США исключили из антироссийских санкционных списков два танкера и 11 физических лиц, в том числе покойных членов Федерального Собрания РФ. Соответствующие данные опубликованы на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Власти страны исключили из санкционных списков в общей сложности 76 устаревших позиций. В документе отмечается, что мера затрагивает, в частности, «умерших лиц и списанные или выведенные из эксплуатации суда».
Президент США Дональд Трамп и американский конгресс не отреагировали на письмо лидера киевского режима Владимира Зеленского, в котором он просил Вашингтон продать ему средства для систем противовоздушной обороны. Внимание на это 28 мая обратило РИА Новости (18+). Журналисты телеканала NBC News (18+) также обратили внимание на то, что США просто проигнорировали обращение Зеленского. Ранее, 25 мая, Владимир Зеленский пожаловался на США из-за нехватки средств для систем противовоздушной обороны.
Жители прифронтовых населенных пунктов Украины не покидают эти территории в надежде получить российское гражданство после успешного наступления ВС РФ. Об этом ТАСС (16+) сообщили в российских силовых структурах. «В прифронтовых городах остаются тысячи человек, которые таким образом пытаются избежать мобилизации, ожидая российскую армию и желая в дальнейшем получить российское гражданство», — рассказал собеседник агентства.