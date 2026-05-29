Роспотребнадзор: россиян после отмены рейсов Air Anka доставят на родину

Российских туристов, чьи рейсы были отменены турецкой авиакомпанией Air Anka, доставят на родину другими рейсами. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Авиакомпания 27 мая отменила ряд рейсов. У нее 25 мая закончилось разрешение на полеты в Россию.
По данным ведомства, после согласования обновленной перевозочной программы пассажирам предоставят места на рейсах в соответствии с ранее оформленными бронированиями.
В общей сложности альтернативные варианты или возврат средств предложены 378 путешественникам. В Роспотребнадзоре отметили, что отмена рейсов считается ненадлежащим исполнением договора.
