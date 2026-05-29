Life.ru узнал, чем оборачивается поездка на каникулы к бабушке без разрешения второго родителя

Родители имеют равные права в отношении ребёнка, и один из родителей вправе самостоятельно принимать решение о поездке внутри страны. Тем не менее, в спорных или конфликтных ситуациях рекомендуется иметь письменное согласие второго родителя, чтобы избежать возможных сложностей с транспортными компаниями, гостиницами или правоохранительными органами. Об этом Life.ru рассказала юрист, доктор юридических наук Людмила Айвар.