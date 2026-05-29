«Всё выглядело как в русской поговорке»: Небензя оценил пословицей выступление постпреда Украины при ООН

Украинский постпред при ООН Андрей Мельник в ходе речи употребил русскоязычную пословицу. Российский дипломат Василий Небензя решил продолжить этот номер. Постпред РФ при ООН на заседании Совбеза 28 мая охарактеризовал выступление Андрея Мельника поговоркой про вора и шапку.
Дипломат отметил, что всегда слушает заявления постпреда Украины. При этом он признался, что не испытывает удовольствия во время его выступлений.
«Украинский постпред любит русские поговорки, и я тоже позволю себе употребить одну, что это все выглядело как в русской поговорке “на воре и шапка горит”, — оценил речь Андрея Мельника Василий Небензя.
Российский постпред уведомил, что Москва будет и дальше продолжать спецоперацию на Украине. Дипломат назвал целью СВО полное устранение угроз со стороны Киева. Василий Небензя добавил, что Москва добьется поставленных задач.