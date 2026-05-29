Юрист Овсепян опроверг сообщения о новых ограничениях на продажу вейпов с 1 июня

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Информация о введении с 1 июня 2026 года новых ограничений на продажу вейпов и электронных сигарет не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Рубен Овсепян.
Юрист пояснил, что распространявшиеся в СМИ сообщения касались либо уже действующих ограничений, введенных ранее, либо проекта обязательной маркировки электронных устройств и сигарет, сроки реализации которого были перенесены.
«Ограничения продажи через интернет, автоматы, ярмарки, нестационарные объекты и другие площадки действуют еще с 1 июня 2023 года, — сказал Овсепян. — Планировалось, что с 1 июня 2026 года станет обязательной маркировка многоразовых электронных сигарет и вейпов. Однако эксперимент по маркировке продлили до 31 августа 2026 года.».
Юрист рассказал, что с 1 июня 2026 года обязательной маркировки не будет. «Новых ограничений оборота именно с этой даты сейчас нет, действуют прежние ограничения Закона № 15-ФЗ, ближайшие реальные изменения ожидаются не ранее сентября 2026 года после завершения эксперимента», — отметил собеседник агентства.