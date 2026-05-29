Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный тренер алматинского «Кайрата» оценил игру Дастана Сатпаева

Главный тренер алматинского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин после поражения в 12-м туре КПЛ от шымкентского «Ордабасы» дал оценку выступлению Дастана Сатпаева, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет sportarena.kz, после домашней победы «Ордабасы», набрав 28 очков, возглавляет турнирную таблицу. «Кайрат» с 26 баллами располагается на второй строчке.

«Дастан делает большой объем работы. Вы смотрите только на его голы. Если голов нет, то нет Сатпаева, но сколько он выполняет “черновой” работы — вы на это не смотрите и не оцениваете. Те рывки, те спринты, которые он делает, он в каждой игре показывает европейские цифры», — считает тренер.

В следующем туре «Ордабасы» на выезде сыграет с семейским «Елимаем», а «Кайрат» на своем поле примет «Атырау».

Ранее мы писали о том, как шымкентский «Ордабасы» и алматинский «Кайрат» сыграли в центральном матче 12-го тура казахстанской Премьер-лиги.