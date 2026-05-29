Кабмин поставил задачу к 2028 году повысить точность автоопределения места ДТП

Как ранее рассказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич, за 10 лет работы «ЭРА-ГЛОНАСС» обработала и передала экстренным службам более 550 тыс. аварийных вызовов. При этом только за первые 3 недели 2026 года система зафиксировала свыше 7 тыс. обращений, из которых более 6,5 тыс. были автоматическими вызовами при тяжелых ДТП.