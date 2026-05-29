Кабмин поставил задачу к 2028 году повысить точность автоопределения места ДТП

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Власти поставили задачу к 2028 году увеличить точность определения места ДТП для автоматического вызова экстренных служб за счет развития геолокации и информационных технологий. Об этом говорится в правительственном документе, с которым ознакомился ТАСС.
Согласно тексту документа, оператор Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», МВД России, Минздрав России, МЧС России должны предпринять шаги по развитию технологий автоматического вызова на место дорожно-транспортного происшествия экстренных оперативных служб, «включая повышение точности определения места дорожно-транспортного происшествия при вызове экстренных оперативных служб за счет использования современных информационных технологий и геолокации».
Первый доклад необходимо представить в правительство в 2028 году, а далее — при необходимости.
Первый аварийный вызов система зарегистрировала 23 января 2016 года в Ростове-на-Дону. Интеграция со всеми региональными Системами-112 позволяет передавать координаты и данные о ДТП спасателям в среднем за 19 секунд, что критически важно для оказания помощи в «золотой час».
Как ранее рассказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич, за 10 лет работы «ЭРА-ГЛОНАСС» обработала и передала экстренным службам более 550 тыс. аварийных вызовов. При этом только за первые 3 недели 2026 года система зафиксировала свыше 7 тыс. обращений, из которых более 6,5 тыс. были автоматическими вызовами при тяжелых ДТП.