Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме хотят платить бабушкам за уход за внуками

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о планах расширить инициативу о так называемой «родительской зарплате».

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о планах расширить инициативу о так называемой «родительской зарплате». Как сообщает ТАСС, соответствующий законопроект предполагается повторно внести в Госдуму с учетом выплат не только родителям, но и бабушкам с дедушками.

По словам Миронова, идея основана на региональной практике, которая уже действует в Кировской области. Там предусмотрены ежемесячные выплаты до 45 тысяч рублей для бабушек и дедушек, находящихся в отпуске по уходу за внуками.

Депутат отметил, что такая мера может одновременно поддержать пенсионеров и молодых матерей, которые продолжают работать или учиться. Он назвал инициативу эффективным инструментом демографической политики и заявил, что подобный механизм должен действовать по всей стране.

Отдельно Миронов обратил внимание на ограничения действующей региональной программы. Сейчас выплаты в Кировской области распространяются только на семьи с первенцами. По мнению парламентария, на федеральном уровне такого условия быть не должно.

Он подчеркнул, что выплаты следует назначать на каждого ребенка в семье. По словам депутата, с увеличением числа детей возрастает и потребность в помощи по уходу за ними, а также в дополнительной финансовой поддержке.

Инициатива о «родительской зарплате» ранее уже обсуждалась в Госдуме как одна из мер поддержки семей с детьми. Авторы идеи связывают ее с необходимостью расширения социальной помощи семьям, где родственники фактически берут на себя постоянный уход за ребенком.

Читайте также: В Раде заявили о риске диверсий против Белоруссии со стороны Киева.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше