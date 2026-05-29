В Госдуме хотят платить бабушкам за уход за внуками

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о планах расширить инициативу о так называемой «родительской зарплате». Как сообщает ТАСС, соответствующий законопроект предполагается повторно внести в Госдуму с учетом выплат не только родителям, но и бабушкам с дедушками.
По словам Миронова, идея основана на региональной практике, которая уже действует в Кировской области. Там предусмотрены ежемесячные выплаты до 45 тысяч рублей для бабушек и дедушек, находящихся в отпуске по уходу за внуками.
Депутат отметил, что такая мера может одновременно поддержать пенсионеров и молодых матерей, которые продолжают работать или учиться. Он назвал инициативу эффективным инструментом демографической политики и заявил, что подобный механизм должен действовать по всей стране.
Отдельно Миронов обратил внимание на ограничения действующей региональной программы. Сейчас выплаты в Кировской области распространяются только на семьи с первенцами. По мнению парламентария, на федеральном уровне такого условия быть не должно.
Он подчеркнул, что выплаты следует назначать на каждого ребенка в семье. По словам депутата, с увеличением числа детей возрастает и потребность в помощи по уходу за ними, а также в дополнительной финансовой поддержке.
Инициатива о «родительской зарплате» ранее уже обсуждалась в Госдуме как одна из мер поддержки семей с детьми. Авторы идеи связывают ее с необходимостью расширения социальной помощи семьям, где родственники фактически берут на себя постоянный уход за ребенком.
