Археологи нашли на Ближнем Востоке забитый 1200-летними сокровищами кувшин

В Саудовской Аравии археологи обнаружили древний глиняный сосуд, в котором находились драгоценности, пишет Live Science.
В материале сказано, что кладу 1200 лет. В кувшине хранились украшения из золота и серебра, драгоценные камни, они были созданы ювелирами.
«Среди них — изделия из золота с цветочными и геометрическими узорами, инкрустированные полудрагоценными камнями», — говорится в сообщении.
В комиссии по охране культурного наследия Саудовской Аравии уточнили, что сосуд был обнаружен на пути паломников в местности Дирия на окраине Эр-Рияда.
В средние века этот город был основной остановкой на маршруте хаджа между Басрой (Ирак) и Меккой. По данным археологов, основное поселение в Дирии существовало в период с 743 по 753 годы нашей эры. Клад получил название «Сокровище Дирии».
Помимо сосуда с более чем сотней украшений специалисты обнаружили гипсовые водоёмы, стены жилых домов, а также фрагменты керамики и стекла.
По словам учёных, клад, вероятнее всего, был спрятан в начале правления династии Аббасидов, которая пришла к власти в 750 году. Во времена Аббасидов Дирия была важной остановкой на пути из Басры к святым местам в Мекке. Археологические работы будут продолжены.
