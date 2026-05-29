Первый бетон залили в основание школы-гиганта в Хабаровске

На стройплощадке новой школы в хабаровском микрорайоне «Ореховая сопка», которую возводит Группа «ВИС», начался ключевой этап — заливка монолитной фундаментной плиты. К этому моменту строители уже разработали котлован под четыре секции здания, что составило около 5800 кубометров выемки грунта и 70% всего комплекса подготовительных работ, а также уложили песчаную подушку. Работы ведутся силами свыше 30 человек при поддержке парка из 25 машин, сообщает пресс-служба компании.
Учебный комплекс на 2100 мест строится по концессионному соглашению Группы «ВИС» с Правительством Хабаровского края. Он станет одним из крупнейших общеобразовательных учреждений в стране и войдёт в число трёх самых крупных школ России. Общая площадь четырёхэтажного здания составит более 38 тыс. м², площадь застройки — 10,5 тыс. м². Оно будет разделено на отдельные блоки для начальной школы, средних и выпускных классов.
«Формат концессии позволит региону без серьёзной одномоментной нагрузки на бюджет создать современный крупный образовательный комплекс за счёт привлечения частных инвестиций. При этом школа будет являться государственным образовательным учреждением, таким же, как построенные по госконтрактам. Группа “ВИС” привлечёт банковское финансирование и вложит собственные средства, а также обеспечит управление проектом на всём его жизненном цикле», — отметил генеральный директор Группы «ВИС» Сергей Юдин.
Первый бетон залит в основание школы-гиганта в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой Группы «ВИС».
Концессионер по условиям соглашения отвечает за проектирование, строительство объекта, а после его ввода обеспечит техническую эксплуатацию здания. Хабаровский край как концедент будет осуществлять контроль хода реализации проекта и возместит затраты инвестора постепенно в течение срока действия соглашения до 2038 года.
До конца 2026 года планируется возведение фундаментных плит, выполнение работ по гидроизоляции и утеплению стен технического подполья, устройство надземной части несущего каркаса здания школы до 70%.
