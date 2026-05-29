Первый бетон залили в основание школы-гиганта в Хабаровске

На стройплощадке новой школы в хабаровском микрорайоне «Ореховая сопка», которую возводит Группа «ВИС», начался ключевой этап — заливка монолитной фундаментной плиты. К этому моменту строители уже разработали котлован под четыре секции здания, что составило около 5800 кубометров выемки грунта и 70% всего комплекса подготовительных работ, а также уложили песчаную подушку. Работы ведутся силами свыше 30 человек при поддержке парка из 25 машин, сообщает пресс-служба компании.