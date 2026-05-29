Норвежский министр поспорил с Каллас о переговорах с Россией

Европа должна присоединиться к переговорам по украинскому вопросу, но не в качестве посредника. К такому выводу пришел глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде после встречи с главой евродипломатии Каей Каллас. Об этом в четверг, 28 мая, пишет Politico.
По мнению Эйде, ЕС должен быть представлен за столом переговоров, поскольку часть обсуждаемых вопросов напрямую затрагивает интересы Европы. Он считает, что присутствие европейского голоса за столом переговоров — это правильно.
— Я думаю, что присутствие европейского голоса за условным столом переговоров — это правильно, — указал министр.
При этом его позиция расходится с заявлениями Каллас, которая ранее назвала обсуждение назначения спецпредставителя ЕС для контактов с Россией «ловушкой». По ее словам, Москва пытается навязать Европе удобного для Кремля переговорщика, говорится в сообщении.
Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер причислил Каллас к группе «идиотов» из ЕС из-за слов о России. До этого член Европарламента от партии Die PARTEI Мартин Зоннеборн в шутку назвал главу евродипломатии «маленькой атомной бомбой».