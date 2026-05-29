В Японии зафиксировали рекордное сокращение населения

В Японии в последние годы преобладает рекордно низкая рождаемость, которая сопровождается тенденцией к старению общества. Как отмечают местные эксперты, стремительное старение населения может обернуться для Японии массой проблем в ближайшем будущем. К примеру, работающие сейчас японцы в старости могут лишиться выплат в том размере, который установлен для нынешних японских пенсионеров. К 2053 году население Японии, согласно прогнозам, сократится до 100 млн человек, а к 2065 году — до 88 млн. 38% из них будут составлять люди старше 60 лет.