В Японии зафиксировали рекордное сокращение населения

ТОКИО, 29 мая. /ТАСС/. Население Японии за последние 5 лет сократилось на 3,09 млн человек, что стало абсолютным рекордном за всю историю ведения соответствующей статистики. Об этом свидетельствуют данные переписи населения, опубликованные министерством по административным делам и коммуникациям.
Согласно этим данным, населения Японии по состоянию на 1 октября 2025 года составило 123 049 524 человека, снизившись на 2,5% с 2020 года — крупнейшее сокращение в абсолютном выражении за всю историю ведения такой статистики в Японии.
При этом снижение численности населения фиксируется третью перепись подряд, начиная с 2015 года. Главной причиной в министерстве называют «естественную убыль»: смертность устойчиво превышает рождаемость на фоне старения общества и падения рождаемости.
Рост населения зафиксирован лишь в двух из 47 префектур — Токио (плюс 1,4%) и Окинаве (плюс 0,1%). В остальных 45 префектурах население сократилось. Наибольшие потери понесли Акита (минус 8,1%) и Аомори (минус 7,9%).
В Японии в последние годы преобладает рекордно низкая рождаемость, которая сопровождается тенденцией к старению общества. Как отмечают местные эксперты, стремительное старение населения может обернуться для Японии массой проблем в ближайшем будущем. К примеру, работающие сейчас японцы в старости могут лишиться выплат в том размере, который установлен для нынешних японских пенсионеров. К 2053 году население Японии, согласно прогнозам, сократится до 100 млн человек, а к 2065 году — до 88 млн. 38% из них будут составлять люди старше 60 лет.