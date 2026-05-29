У лосей-шильников в Комсомольском заповеднике проснулись панты

В Хабаровском крае, в Комсомольском заповеднике рассказали о весенних изменениях у лосей и о том, как у самцов вновь отрастают рога — панты, сообщает hab.aif.ru.
Как отмечают специалисты, после сброса старой «костяной короны» в декабре—январе у сохатых начинается новый цикл роста. Весной рога формируются в виде мягких, бархатистых образований, пронизанных кровеносными сосудами и нервными окончаниями. Именно в этот период их называют пантами — от слова, которое часто читается с ударением по-разному, но в биологии обозначает именно стадию роста рогов.
В течение лета роговая ткань постепенно твердеет и к осени полностью окостеневает. Тогда самцы используют рога уже в брачных поединках за самок.
Специалисты также напомнили, что развитие рогов у лосей зависит от возраста. В первый год появляются небольшие зачатки, во второй — «шильца», из-за которых молодых самцов называют шильниками. В более старшем возрасте формируются разветвлённые рога, а у пожилых особей они могут становиться менее массивными.