«Это больше, чем несерьезность»: президент Хорватии осудил политиков Балтии из-за угроз Калининграду

Политики из прибалтийских стран все чаще выступают с призывами атаковать Калининградскую область. Они не должны так говорить. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович на церемонии в честь юбилея национальных ВС.
Он при этом напомнил, что в Литве находится хорватский военный контингент. Политик сообщил, что блоковая солидарность будет подразумевать и коллективную ответственность.
«Я слышу выкрики и призывы высокопоставленных чиновников некоторых прибалтийских государств к нападению на Калининградскую область. Это больше, чем несерьезность. Это не должны произносить», — резюмировал Зоран Миланович.
