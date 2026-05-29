Особенности внедрения современных систем оповещения при ЧС обсудили в Хабаровске

В Хабаровске 28−29 мая состоялась конференция «Системы оповещения населения. Актуальные вопросы и пути решения», участниками которой выступили представители различных отраслей из разных уголков не только Дальнего Востока, но и всей страны. Краевая столица стала площадкой для обсуждения ключевых аспектов по обеспечению безопасности граждан, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Внедрение систем оповещения в России и на Дальнем Востоке становится актуальнее с каждым днем. Только за прошлый год в ряде регионов — от Тюменской области до Приморского края — были установлены сотни новых комплексов. К тому же, согласно проекту Постановления Правительства РФ, к 2030 году техническая готовность всех систем оповещения в России должна составить 100%, при гарантированном охвате населения — не менее 90%.
— Сохраняются риски природно-техногенного характера, продолжаются кибератаки на критически важные объекты — все это требует пересмотра подходов работы системы оповещения. Наша задача — постоянно ее совершенствовать. Как сказал президент России Владимир Путин, обеспечение безопасности граждан и своевременная подготовка к угрозам — безусловный государственный приоритет, — подчеркнул председатель комитета Хабаровского края по гражданской защите Александр Горохов.
В данной отрасли до недавнего времени существовал ряд проблем. Часть из них обнажил прошлогодний случай на Сахалине, когда после извержения вулкана, угроза цунами появилась на прибрежных территориях. Одним из путей бесперебойного оповещения граждан специалисты назвали кластеризацию. Такой подход, например, внедрило ООО «МАСКОМ-Инстрой», спикеры поделились своим опытом с коллегами.
— Раньше муниципальные системы были автономными, новый подход помог объединить все пульты управления в один общий кластер. Это значит, что при техногенной опасности или чрезвычайной ситуации, если выходит из строя один пульт управления, система оповещения в старом исполнении не запустилась бы. При кластерной реализации система автоматически берёт на себя функционал вышедшего из строя сервера и проходит полный цикл оповещения. На старой системе — потеря соединения, на новой — продолжает работать, — объяснил генеральный директор компании Сергей Блюденов.
На региональном уровне система показывает достойные результаты, добавили эксперты. Генеральным партнером мероприятия выступила ПАО «Ростелеком».
— Современные системы оповещения — это не просто техническое решение, а важнейший инструмент для защиты граждан и обеспечения общественного спокойствия. Имеющийся опыт и ресурсы позволяют направлению уверенно двигаться вперед. На Дальнем Востоке реализуются проекты, связанные с модернизацией систем оповещения: успешные примеры есть в Приморском крае, Сахалинской области, Амурской области, ЕАО и Якутии, — сказал директор по цифровым регионам Дальневосточного федерального округа ПАО «Ростелеком».