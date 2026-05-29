Россияне массово скупают доллары в обменниках

По оценке доцента кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Ольги Горбуновой, данный всплеск активности обусловлен совокупностью как объективных экономических причин, так и психологических факторов. Традиционно перед началом массовых поездок за рубеж граждане стремятся обеспечить себя наличными денежными средствами для использования во время путешествий. Эта тенденция усилилась из-за сохраняющихся инфраструктурных сложностей с оплатой товаров и услуг российскими банковскими картами за границей.
Дополнительным стимулом для конвертации сбережений послужило снижение процентных ставок по рублевым депозитам, сделавшее их менее привлекательными, а также сформировавшиеся у части населения ожидания относительно вероятного ослабления курса рубля в среднесрочной перспективе. Немаловажную роль сыграл и текущий благоприятный курс: доллар США опускался до отметки 70,95 рубля, что было воспринято многими как удачный момент для совершения сделки.
Интенсивный спрос спровоцировал локальный дефицит банкнот иностранных государств в ряде кредитных организаций. Как пояснила эксперт, логистические трудности носят структурный характер: из-за действующих санкционных ограничений прямой ввоз наличной валюты из Соединенных Штатов Америки и европейских стран невозможен. В настоящее время финансовые институты вынуждены использовать альтернативные каналы поставок через государства СНГ, однако объемы таких трансграничных операций имеют свои пределы.
Тем не менее, согласно прогнозу специалиста, данная ситуация является временной и будет разрешена по мере адаптации каналов дистрибуции. В условиях ограниченного предложения на рынке увеличивается разрыв между стоимостью покупки и продажи валюты (спред), что существенно снижает рентабельность спекулятивных операций и делает игру на разнице курсов экономически нецелесообразной.
Для граждан, планирующих накопить средства для зарубежных поездок, Горбунова рекомендует придерживаться стратегии усреднения затрат — производить обмен частями в течение определенного периода времени, чтобы минимизировать риски, связанные с волатильностью котировок.