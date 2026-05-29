Новосибирским контрактникам и их супругам спишут долги до 10 млн рублей

Новосибирские контрактники, заключившие соглашение с Министерством обороны РФ после 1 мая 2026 года на срок не менее одного года, получат право на списание просроченных кредитных долгов. Как сообщили в пресс-службе Правительства Новосибирской области, данная мера поддержки была утверждена Президентом России Владимиром Путиным.
Согласно новым правилам, задолженность, подлежащая аннулированию, не должна превышать 10 миллионов рублей. Важным условием является то, что судебное решение о взыскании долга должно вступить в силу, либо исполнительный лист должен быть предъявлен к исполнению до 1 мая 2026 года. Данная льгота распространяется не только на самого военнослужащего, но и на его супруга.
Помимо федеральной поддержки, для жителей региона предусмотрены и дополнительные меры. Так, при заключении контракта с Минобороны до 30 июня 2026 года новосибирцы могут рассчитывать на единовременную региональную выплату в размере до 2,9 миллиона рублей.