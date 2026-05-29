Хабаровчане в топ-10 по интересу к изучению своей родословной

Основная аудитория сервисов для изучения родословной — россияне 26−45 лет. На них приходится более половины всего трафика. Немалую активность также демонстрируют пользователи 46−55 лет (20%) и россияне старше 56 лет (18%). При этом молодежь 14−20 лет показала самый резкий прирост интереса в 2026 году — трафик у этой категории вырос в 7 раз, тогда как у россиян 46−55 лет за тот же период он увеличился лишь вдвое.