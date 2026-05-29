В Хабаровском крае «голая» и зелёная весна уступили цветущей

В Хабаровском крае, в Комсомольском заповеднике объяснили, как устроена весна в тайге, — сообщает Комсомольский заповедник.
Специалисты отмечают, что весна в тайге делится на несколько этапов. Сначала приходит «голая весна» — период, когда снег уже сошёл, но зелени ещё почти нет. Затем наступает «зелёная весна», когда лес быстро наполняется молодой листвой. Сейчас этот этап сменяется «цветущей весной» — самым ярким и насыщенным периодом сезона.
Среднесуточные температуры в этот период устойчиво держатся выше +8 °C, заморозки остались позади. Ручьи, ещё недавно скованные льдом, полностью освободились, а по их берегам массово цветёт калужница, отражаясь в прозрачной воде.
Лес уже полностью оделся в листву. Лиственницы дают яркий салатовый оттенок кронам, а в подлеске раскрываются фиалки, кислица, рябчик Максимовича и другие весенние растения. Местами деревья оплетают лианы с фиолетовыми цветами — княжик охотский.
В это время активизируются пчёлы и шмели, собирая свежую пыльцу. Кровососущих насекомых пока почти нет, поэтому для леса наступает редкий спокойный период. В воздухе уже слышны голоса кукушек — обыкновенной и глухой, что традиционно считается признаком устойчивого тепла и приближения лета.
По словам специалистов, переход между субсезонами происходит постепенно: лес не меняется резко, а как будто «раскрывается», добавляя каждый день новые оттенки зелени и цветения.