В Хабаровске завод удвоит выпуск бульдозеров

Хабаровский завод увеличит выпуск бульдозеров в два раза после модернизации сборочного цеха. Предприятие получило займ краевого Фонда развития промышленности в размере 7 млн рублей, на который закупило новые окрасочные камеры — оборудование уже установлено, сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Директор сборочного цеха Василий Жариков отметил, что новые окрасочные камеры превосходят имеющиеся по размеру и уровню технологичности. Благодаря этому расширилась номенклатура выпускаемой техники, а объёмы производства вырастут вдвое.
Компания в прошлом году присоединилась к Хартии технологического суверенитета и импортозамещения, созданной по инициативе губернатора края Дмитрия Демешина. Вся продукция предприятия выпускается под региональным брендом «Сделано в Хабаровском крае».
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам:
Почта: red.habkp@phkp.ru