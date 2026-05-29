В Хабаровске завод удвоит выпуск бульдозеров

Хабаровский завод увеличит выпуск бульдозеров в два раза после модернизации сборочного цеха. Предприятие получило займ краевого Фонда развития промышленности в размере 7 млн рублей, на который закупило новые окрасочные камеры — оборудование уже установлено, сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.