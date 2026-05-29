Миланович: Европа не может больше полагаться на США и должна вооружаться

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что европейские страны больше не могут полагаться на хорошие отношения с США и должны сами позаботиться о своей безопасности, укрепляя собственные военные возможности. Об этом он сказал в четверг, 28 мая, на церемонии по случаю 35-летия национальных вооруженных сил.