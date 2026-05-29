Миланович: Европа не может больше полагаться на США и должна вооружаться

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что европейские страны больше не могут полагаться на хорошие отношения с США и должны сами позаботиться о своей безопасности, укрепляя собственные военные возможности. Об этом он сказал в четверг, 28 мая, на церемонии по случаю 35-летия национальных вооруженных сил.
По его словам, крупные европейские государства должны начать сотрудничать в разработке наступательных и оборонительных систем, которых у Европы нет, в отличие от России. Миланович подчеркнул, что у европейских стран есть необходимые знания, технологии и финансовые средства для этого.
— Слишком долго Европа жила в мире иллюзий, в самообмане, что кто-то другой сделает это за нее, — цитирует президента Хорватии ТАСС.
Ранее в СМИ писали, что украинский лидер Владимир Зеленский направил письмо американскому коллеге Дональду Трампу с просьбой увеличить поставки систем противовоздушной обороны и ракет к ним в связи с нарастающим дефицитом боеприпасов в Вооруженных силах Украины.