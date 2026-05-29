Изменения для водителей в Новосибирске: новые правила, ИИ-контроль и обновления ОСАГО

Изменения коснутся оформления нарушений, страхования, парковок и внедрения технологий для контроля состояния водителей. С июня вступит в силу закон, упрощающий процедуру оформления нетрезвых водителей. Инспекторам больше не нужно будет составлять множество дополнительных протоколов: отметки об отстранении от управления будут вноситься в обычные документы. Это ускорит процесс, хотя порядок проверки останется прежним.
Также с июня начнёт действовать ГОСТ, разрешающий использование систем с искусственным интеллектом для мониторинга состояния водителей. Эти технологии смогут отслеживать поведение водителя за рулём, включая направление взгляда, движения головы и признаки усталости. Однако установка таких систем для легковых автомобилей не будет обязательной.
В середине лета изменится методика расчёта стоимости запчастей для ОСАГО. Российский союз автостраховщиков обновит справочники цен, что повлияет на стоимость ремонта и размер страховых выплат.
Изменения коснутся и сферы парковок. Рассматривается возможность введения постоплаты: водителям могут предоставить до 24 часов на оплату после завершения стоянки без штрафа. Сейчас сроки оплаты различаются в зависимости от региона.
В июле могут ввести ограничения для электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности на тротуарах из-за увеличения числа опасных ситуаций с пешеходами.
31 июля закончится временный запрет на экспорт бензина, введённый для стабилизации внутреннего рынка топлива. В августе завершится эксперимент по маркировке автокомпонентов, а с сентября маркировка станет обязательной, что должно сократить оборот контрафактных деталей.
Летом 2026 года часть водителей столкнётся с необходимостью замены водительских удостоверений. Это затронет тех, у кого истёк срок действия прав или период их автоматического продления.
Татьяна Картавых.