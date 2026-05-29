Раскрыта схема хищения выплат участникам СВО в Приморье на 15 млн рублей

«Следствием установлено, что в 2023 году шесть жителей Приморья, преследуя корыстные цели, объединились в преступную группу. В 2023—2026 гг. они подыскивали граждан, находившихся в сложной жизненной ситуации, убеждали их заключить контракт с Министерством обороны РФ о прохождении военной службы. После чего обманным путем забирали у них сим-карты и банковские карты, на которые военнослужащим зачислялись выплаты, положенные им как участникам СВО. В дальнейшем обвиняемые получали доступ к их расчётным счетам. В результате преступных действий фигурантов пострадали 9 жителей региона. Общая сумма ущерба составила 15 млн рублей», — говорится в сообщении.