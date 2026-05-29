Раскрыта схема хищения выплат участникам СВО в Приморье на 15 млн рублей

Военными следственными органами СК РФ завершено расследование в отношении одного из участников организованной преступной группы, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Преступление было направлено против военнослужащих — участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба Следкома России.
«Следствием установлено, что в 2023 году шесть жителей Приморья, преследуя корыстные цели, объединились в преступную группу. В 2023—2026 гг. они подыскивали граждан, находившихся в сложной жизненной ситуации, убеждали их заключить контракт с Министерством обороны РФ о прохождении военной службы. После чего обманным путем забирали у них сим-карты и банковские карты, на которые военнослужащим зачислялись выплаты, положенные им как участникам СВО. В дальнейшем обвиняемые получали доступ к их расчётным счетам. В результате преступных действий фигурантов пострадали 9 жителей региона. Общая сумма ущерба составила 15 млн рублей», — говорится в сообщении.
Один из обвиняемых заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. В связи с этим его уголовное дело выделено в отдельное производство и направлено в суд для рассмотрения по существу. Всем фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе расследования ущерб был полностью возмещён — в том числе компенсирован моральный вред. Для обеспечения будущего приговора арестовано имущество и банковские счета обвиняемых на сумму свыше 12 млн рублей.
Расследование в отношении остальных участников преступной группы продолжается.
Напомним, что Черниговский районный суд избрал меру пресечения обвиняемому в хищении денег у матери погибшего военнослужащего. Подозреваемый обманным путем присвоил себе более 5 млн рублей. По данным следствия, злоумышленник действовал через мессенджер. Обманным путем он убедил потерпевшую перевести ему деньги, которые та получила от государства в качестве компенсации за гибель сына на СВО.