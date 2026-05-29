Социальные объекты и общественные пространства Уссурийска преображаются

39 социальных объектов были отремонтированы в Уссурийске за последнее время. Еще по 19 адресам работы выполняются в этом году. Сотрудники администрации городского округа, представители общественной комиссии народного контроля вместе регулярно проверяют и новые стройки, и то, как работают уже сданные учреждения. Отдельный контроль — за общегородскими общественными пространствами. Сюда выезжает лично глава муниципалитета с инспекцией.
Один из социальных объектов, где работы ведутся прямо сейчас, — школы № 30 и в поселке Тимирязевский. В первом случае делают площадку для обучения правилам дорожного движения, в поселке — хоккейную коробку. На обоих объектах подрядчики готовят основание, замечаний у комиссии нет.
«Также мы осмотрели пищеблок в школе, сквер и спортивную площадку в селе Воздвиженка — их отремонтировали ранее. Столовая отлично показала себя в эксплуатации. Есть небольшие замечания по скверу. Кое-где надо заменить покрытие на дорожках, а также доски на лавочках и качелях. Подрядчик уже устраняет эти недочёты», — говорит общественный наблюдатель Леонид Власов.
Городской парк посетил накануне глава Уссурийского городского округа Евгений Корж. Тут работы стартовали в середине марта. Старую брусчатку и асфальт уже демонтировали, траншеи под кабели вскрыли. Сейчас отсыпают основания под новые дорожки.
Кстати, 63 миллиона рублей на обновление Уссурийск получил, выиграв в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды».
«Парк давно ждал перемен, и люди — тоже. Теперь здесь появятся необычные архитектурные формы — таких в крае еще нет. Тайну пока не раскрываем, но будет интересно. Планируем закончить основные работы к концу августа. Появится современный теневой навес, высадим деревья и кустарники, приведём в порядок газоны», — сказал глава УГО Евгений Корж.
Кстати, сейчас идёт второй этап голосования по проекту благоустройства парка — до 12 июня жители могут определиться, каким будет фонтан в парке. Оставить свой голос можно по ссылке: za.gorodsreda.gosuslugi.ru.