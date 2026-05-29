Во Владивостоке водителя автобуса № 70 оштрафовали за выезд на «встречку»

Во Владивостоке оштрафовали водителя маршрутного автобуса № 70, который выехал на встречную полосу в районе улицы Басаргина. По данным Госавтоинспекции города, мужчине назначили административный штраф в 7 500 рублей по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ.
Как сообщила пресс-служба полиции, поводом для проверки стало видео в социальных сетях: на записи видно, как автобус ПАЗ, следующий по 70-му маршруту, на перекрестке на улице Басаргина выезжает на полосу встречного движения. Запись приобщили к материалам административного расследования, после чего сотрудники установили личность и местонахождение водителя.
Инспекторы уточнили, что такой маневр нарушает пункт 9.1 (1) Правил дорожного движения, который запрещает выезжать на встречную полосу на дорогах с двусторонним движением. Нарушителем оказался 30-летний уроженец Республики Киргизия, управлявший рейсовым автобусом ПАЗ.
В отношении водителя составили протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления», после чего ему назначили штраф в размере 7 500 рублей. В Госавтоинспекции напомнили, что подобные нарушения правил расположения транспортного средства, встречного разъезда и обгона влекут административную ответственность по статье 12.15 КоАП РФ.