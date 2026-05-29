Во Владивостоке водителя автобуса № 70 оштрафовали за выезд на «встречку»

В отношении водителя составили протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления», после чего ему назначили штраф в размере 7 500 рублей. В Госавтоинспекции напомнили, что подобные нарушения правил расположения транспортного средства, встречного разъезда и обгона влекут административную ответственность по статье 12.15 КоАП РФ.