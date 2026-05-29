Взрыв предотвратили в кафе во время пожара в Уральске

Как уточнили в ведомстве, по улице Тайманова произошло возгорание кровли одноэтажного кафе. На место происшествия незамедлительно были направлены силы МЧС по повышенному рангу вызова.
По прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение кровли и части помещений здания. В ходе оперативной работы спасатели вынесли из здания два кислородных баллона, что позволило предотвратить возможный взрыв.
Пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.
В МЧС напомнили о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше