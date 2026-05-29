Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрыв предотвратили в кафе во время пожара в Уральске

В Уральске сотрудники МЧС предотвратили возможный взрыв при пожаре в одном из местных кафе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Nur.kz

Как уточнили в ведомстве, по улице Тайманова произошло возгорание кровли одноэтажного кафе. На место происшествия незамедлительно были направлены силы МЧС по повышенному рангу вызова.

По прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение кровли и части помещений здания. В ходе оперативной работы спасатели вынесли из здания два кислородных баллона, что позволило предотвратить возможный взрыв.

Пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

В МЧС напомнили о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше