Онищенко: живой экзамен дает полную картину о знаниях, чем дипломная работа

Заместитель президента РАО отметил, что устный экзамен показывает, что умеет человек и как он использует свои знания.

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Устный экзамен, который проходит в формате живого общения, дает более полную картину о глубине знаний студента по сравнению с дипломной работой. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков допустил трансформацию защиты дипломных работ в пользу проверки знаний не текста, а устного ответа из-за развития искусственного интеллекта.

«У медиков дипломной работы нет, мы всегда сдавали экзамены на разных курсах, и даже у постели больного. Конечно, живой экзамен дает, мне кажется, более полную картину о знаниях студентов. Пришел, получил свой билет, познакомился… [Устный экзамен покажет], что умеет человек, как он использует свои знания. Там можно направление беседы менять, углубляться через вопросы, выявлять глубину знаний студента. Вообще, лучше любого человеческого общения природой не придумано», — сказал Онищенко.

Академик отметил, что, хотя нейросетей раньше не было, возможность списать дипломную работу всегда была. «Студенты брали друг у друга текст, меняя только титульный лист. Поэтому дипломная работа никогда не была хорошей проверкой знаний», — заключил Онищенко.

Валерий Фальков: биография министра образования РФ и экс-ректора ТюмГУ
В 2025 году в РФ стартует реформа высшего образования. Последнюю утвердил глава Минобрнауки России Валерий Фальков: с ее помощью чиновник планирует повысить качество подготовки специалистов для отечественных отраслей экономики. Собрали ключевую информацию о министре образования и его квалификации.
