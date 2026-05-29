В Омске болельщик «Иртыша» получил штраф за бутылку на поле

Октябрьский районный суд Омска признал местного болельщика виновным по части 1 статьи 20.31 КоАП РФ — нарушение порядка проведения спортивного мероприятия. 17 мая 2026 года мужчина бросил пластиковую бутылку на поле во время матча «Иртыш» — «Велес» в СК «Красная звезда».
Омич признал вину и пояснил, что разозлился на действия арбитра, удалившего игроков его любимой команды. Бутылка, к счастью, ни в кого не попала и упала на поле.
Тем не менее, суд назначил штраф в размере 3 000 рублей и дополнительное наказание — полгода запрета на посещение официальных спортивных соревнований в дни игр.