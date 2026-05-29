Канье Уэст парализовал жизнь в Стамбуле

Толпы фанатов Канье Уэста перекрыли дороги и заполонили подступы к отелю в Стамбуле, где остановился рэпер, тем самым парализовав жизнь в городе. Это создало серьезные неудобства для жителей и гостей города.
Сотрудники правоохранительных органов осуществляют контроль и сдерживают толпу, образовавшуюся возле гостиницы The Peninsula.
Видеокадры, обнародованные в сети, демонстрируют, как люди толпятся у главного входа в гостиницу и перекрывают дороги. Некоторые из фанатов даже взбираются друг на друга, стремясь сделать удачные фотографии.
Выступление артиста в Стамбуле состоится уже завтра. Концерт пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка. Ожидается, что данное мероприятие принесет городу миллионы долларов прибыли, так как на него приедет свыше ста тысяч зрителей из различных стран мира.
Накануне из-за опасений по поводу безопасности отменили концерт Уэста в Нью-Дели.