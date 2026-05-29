В Хабаровске проблемы с автобусами № 29 и № 34 создают транспортный коллапс

В Хабаровске прокуратура Центрального района начала проверку из-за срыва работы городских автобусных маршрутов № 29 и № 34, сообщает прокуратура Хабаровского края в своём МАХ канале.
Поводом стали многочисленные обращения жителей и публикации в социальных сетях.
По предварительным данным надзорного ведомства, индивидуальный предприниматель, отвечающий за маршруты № 29-П и № 34, в течение нескольких дней не обеспечил выход автобусов на линию. Фактически часть рейсов оказалась сорвана.
Жители утверждают, что автобусы № 29 не выходят на маршрут с 26 мая. Одновременно фиксируются перебои в работе ещё нескольких направлений — № 25, № 34 и № 40.
Ситуация, по словам горожан, особенно тяжёлая в часы пик. На остановках выстраиваются длинные очереди, люди не могут уехать на работу утром и вернуться домой вечером. В отдельных районах ожидание транспорта растягивается на неопределённое время.
Отдельное беспокойство вызывает маршрут № 34, который обслуживал крупные автобусы, рассчитанные на большой пассажиропоток. Сейчас нагрузка перераспределена на другие направления, но малогабаритный транспорт не справляется с потоком пассажиров.
По словам жителей, информация о фактической остановке движения подтверждается и через диспетчерские службы.
В прокуратуре уточнили, что по итогам проверки будет дана оценка соблюдению законодательства при организации пассажирских перевозок. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.