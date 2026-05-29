Фестиваль ко Дню защиты детей пройдёт во Владивостоке 31 мая — программа

В преддверии Международного дня защиты детей во Владивостоке пройдёт масштабный краевой фестиваль «Город детства» (0+). Мероприятие состоится в воскресенье, 31 мая, на стадионе «Динамо» и продлится с 12:00 до 17:00. Вход на праздник свободный. Как сообщает пресс-служба администрации города, программа фестиваля обещает быть насыщенной и разнообразной — от творческих мастер-классов до соревнований и театрального представления.
В последний день весны стадион «Динамо» превратится в пространство, наполненное детской радостью и вдохновением. Для гостей всех возрастов организуют десятки тематических площадок и мастер-классов. Дети и родители смогут попробовать себя в рисовании и лепке, принять участие в спортивных эстафетах, подвижных играх и других интерактивных активностях.
Самые маленькие участники праздника точно не будут скучать. Для них подготовили соревнования (0+) в двух возрастных категориях — «Ползунки» и «Бегунки». В первой категории участие примут малыши до одного года — им предстоит преодолеть пятиметровую дистанцию ползком. В группе «Бегунки» выступят дети от одного до двух лет: ребятам нужно будет самостоятельно пройти или пробежать те же пять метров, не переходя на ползание. Родители могут находиться рядом, но помогать запрещено.
Одним из центральных событий этого дня станет «Театральный переполох» (0+) — концерт от детских театральных студий, которые представят зрителям яркие постановки. Праздник по традиции не обойдётся без фотозон для семейных фотографий. А в течение дня детям бесплатно раздадут 3 тысячи порций мороженого.
«Главная задача таких мероприятий — подарить детям ощущение настоящего праздника и создать пространство, где вся семья может провести время вместе. Мы видим, насколько востребованы подобные фестивали у жителей Владивостока, поэтому стараемся каждый год делать программу ещё интереснее и насыщеннее. Уверен, что праздник подарит гостям много улыбок, ярких впечатлений и хорошего настроения», — подчеркнул первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко.