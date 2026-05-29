Защитник «Авангарда» Шарипзянов впервые в истории КХЛ получил «Золотую клюшку»

Источник: Om1 Омск

В четверг, 28 мая, в Барвихе прошла церемония закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги. Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов получил награду «Золотая клюшка», присуждаемую самому ценному игроку регулярного чемпионата.

В тройку номинантов вошли нападающий минского «Динамо» Сэм Энэс и форвард магнитогорского «Металлурга» Владимир Ткачёв. Впервые в истории КХЛ приз самому ценному игроку получил защитник.

В регулярном сезоне 30-летний Шарипзянов провёл 66 матчей, забросил 23 шайбы и отдал 44 результативные передачи, показав полезность «+28».