Защитник «Авангарда» Шарипзянов впервые в истории КХЛ получил «Золотую клюшку»

В четверг, 28 мая, в Барвихе прошла церемония закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги. Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов получил награду «Золотая клюшка», присуждаемую самому ценному игроку регулярного чемпионата.
В тройку номинантов вошли нападающий минского «Динамо» Сэм Энэс и форвард магнитогорского «Металлурга» Владимир Ткачёв. Впервые в истории КХЛ приз самому ценному игроку получил защитник.
В регулярном сезоне 30-летний Шарипзянов провёл 66 матчей, забросил 23 шайбы и отдал 44 результативные передачи, показав полезность «+28».