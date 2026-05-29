Академик РАН оценил идею возвращения к устным экзаменам вместо дипломной работы

В России ведут дискуссии о возвращении учебных заведений к устным экзаменам вместо дипломных работ. Академик РАН Геннадий Онищенко согласился с инициативой. Он считает, что устный экзамен даст более полную картину знаний студентов. Об этом заместитель президента РАО рассказал в беседе с ТАСС.
Геннадий Онищенко пояснил, что дипломная работа «никогда не была» хорошей проверкой знаний. Он отдал предпочтение живому общению преподавателей со студентами.
«Конечно, устный экзамен дает мне кажется, более полную картину знаний студентов», — заключил Геннадий Онищенко.
Академик РАН при этом не оценил инициативу об отказе от ЕГЭ. Он считает, что это может сломать систему образования в РФ. Академик добавил, что было бы неразумно «окончательно ломать» процесс обучения.