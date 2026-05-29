Капитан ХК «Сибирь» Широков получил награду КХЛ «За верность хоккею»

Нападающий стал седьмым игроком за всю историю лиги, который сумел забросить 250 и более шайб.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 28 мая в столице провели торжественное мероприятие по случаю закрытия XVIII сезона Континентальной хоккейной лиги. Там отметили самыми разными призами отличившихся хоккеистов, тренерский состав, управленцев и судей. Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

В частности, награду «За верность хоккею» вручили форварду новосибирской «Сибири» Сергею Широкову, которому 40 лет. Нападающий стал всего лишь седьмым игроком за всю историю лиги, который сумел забросить 250 и более шайб.

На этой же церемонии капитан «Сибири» Сергей Широков сказал, что заканчивает играть в хоккей на профессиональном уровне. Он признался, что очень долго размышлял над таким шагом и считает, что лучшего момента для объявления просто не найти.