Россиян предупредили об опасности оставленных на кассе чеков: их могут использовать мошенники

Оставленные в магазинах кассовые чеки могут содержать данные, которые способны использовать злоумышленники. Об этом RT рассказал юрист Александр Хаминский.
«На чеке указываются дата и время покупки, адрес магазина, сумма, а также данные программы лояльности. Иногда в документе присутствуют бонусный ID или QR-код с расширенной информацией о покупке», — сказал эксперт.
Хаминский уточнил, что мошенники используют чеки для выстраивания схем общения от имени банков или торговых сетей.
По словам юриста, особую осторожность следует соблюдать с чеками из магазинов электроники, ювелирных салонов и пунктов выдачи интернет-заказов. Они могут косвенно раскрывать информацию о покупателе.
Ранее KP.RU сообщал, что мошенники придумали новую схему, которая превращает обычных россиян в соучастников преступления. Эксперт Галактион Кучава уточнил, что аферисты переводят на карту жертвы деньги, а затем через мессенджер просят вернуть их на другой счет.