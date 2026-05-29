Роспотребнадзор рассказал беременным краснояркам, какие продукты им нужны

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по питанию для будущих мам.
В ведомстве советуют краснояркам включить в рацион цельнозерновые продукты с высоким содержанием клетчатки — из цельной пшеницы, риса, овса, ячменя или кукурузной муки.
Также беременным необходимы разнообразные овощи: темно-зеленые, красные, оранжевые, а также бобовые — фасоль, нут, горох. Овощи можно есть свежими, консервированными с низким содержанием соли или замороженными без соусов и приправ. Фрукты лучше выбирать свежие, консервированные без сахара, замороженные или сушеные.
Из молочных продуктов специалисты советуют нежирные с высоким содержанием кальция. Для белка подойдут постное мясо, птица, рыба, орехи, семена и бобовые. Также в рационе должны быть полезные жиры — авокадо, растительные масла холодного отжима, орехи и жирная рыба.
Умеренные физические нагрузки, добавили в Роспотребнадзоре, станут хорошим дополнением к здоровому питанию.
