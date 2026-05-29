Красноярским бизнесменам рассказали, как не остаться без денег из-за клеветы в интернете

Репутационные риски сегодня становятся для бизнеса не менее опасными, чем финансовые или налоговые проблемы. Как отмечают в ГК «Национальная юридическая коллегия», несколько негативных публикаций или заказных отзывов способны серьезно ударить по компании — особенно в сферах с высокой конкуренцией.
Очень часто предприниматели оказываются в ситуации, когда в интернет-пользователи обвиняют их в мошенничестве, недобросовестной работе или обмане клиентов. Многие владельцы бизнеса пытаются решить эту проблему самостоятельно через жалобы на площадках или споры с авторами комментариев. Однако такие меры не всегда помогают быстро остановить распространение недостоверной информации.
«Деловая репутация сегодня напрямую влияет на прибыль компании. Один поток фейковых отзывов может за короткое время разрушить доверие клиентов, которое формировалось годами», — отметил заместитель генерального директора ГК «НЮК» Александр Пархоменко.
Последствия для бизнеса могут быть серьезными:
потеря клиентов и снижение числа заявок; отказ партнеров и контрагентов от сотрудничества; ухудшение репутации компании и ее руководства; финансовые убытки и длительные судебные споры.
В практике юристов был показательный случай: в ГК «Национальная юридическая коллегия» обратился собственник строительной компании, о которой на различных интернет-площадках начали массово публиковать негативные отзывы.
В публикациях компанию прямо обвиняли в мошенничестве, комментаторы утверждали, что застройщик не выполняет свои обязательства и присваивает деньги клиентов. После этого у бизнеса резко сократилось количество входящих заявок, а часть потенциальных партнеров отказалась от переговоров.
Специалисты ГК «НЮК» провели лингвистическую экспертизу и выявили признаки заказного характера публикаций. Юристы подготовили досудебные требования, иск о защите деловой репутации и добились удаления большей части публикаций. По остальным эпизодам суд встал на сторону компании, клиент получил компенсацию.
«Важно понимать, что защита чести, достоинства и деловой репутации в бизнес-среде сегодня тесно связаны с репутацией компании и доверием клиентов. Чем раньше предприниматель начинает действовать, тем выше шанс минимизировать последствия», — подчеркнул Александр Пархоменко.
Специалисты ГК «НЮК» помогают бизнесу защищать честь, достоинство и деловую репутацию как в досудебном порядке, так и через суд, а также сопровождают компании в вопросах информационной безопасности и правовой защиты бренда в рамках абонентского обслуживания.
