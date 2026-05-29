В аэропорту Хабаровска пьяный вахтовик перед вылетом ударил полицейского

Суд назначил штраф в 100 тысяч рублей после конфликта с сотрудником полиции в аэропорту.

Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор 44-летнему жителю Краснодарского края, признанному виновным в применении насилия и публичном оскорблении представителя власти, — сообщает hab.aif.ru.

Как установлено судом, мужчина завершил вахтовую работу на Дальнем Востоке и должен был вылетать домой. В здании аэропорта он находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок.

Его доставили в дежурную часть для разбирательства, однако там он продолжил агрессивное поведение: выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции и ударил одного из них.

Действия квалифицированы по ч. 1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, публичное оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей), прокомментировала старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.

С учётом позиции государственного обвинителя Хабаровской транспортной прокуратуры суд назначил наказание в виде штрафа 100 тысяч рублей.