Прокурор разъяснил лесное законодательство в Хабаровском крае

Заместитель Комсомольского на Амуре межрайонного природоохранного прокурора Уланбек Нажмитдинов провёл серию лекций для работников учреждений лесного хозяйства в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Специалисты КГСАУ «Дальневосточная база авиационной охраны лесов», КГКУ «Ургальское лесничество» и КГАУ «Западное лесное хозяйство» получили разъяснения по вопросам защиты лесов от пожаров, противодействия незаконной охоте и коррупции, сообщает пресс-служба Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Ключевыми темами стали правовые основы лесопользования и сохранение лесных ресурсов. В рамках встреч рассмотрены принципы лесного законодательства, а также порядок оперативного реагирования на сообщения о лесных пожарах. Отмечено, что несоблюдение требований закона в сфере лесного хозяйства приводит к истощению и деградации природных ресурсов.
Дополнительно сотрудникам учреждений разъяснены формы проявления коррупции и способы противодействия ей с опорой на примеры из прокурорской практики.
