Пассажиры самолета в Колумбии кричали, молились и плакали во время посадки

В Колумбии пассажиры самолета авиакомпании Avianca начали кричать, молиться и плакать во время посадки в аэропорту Пасто. Об этом в среду, 27 мая, сообщила газета New York Post.
Инцидент произошел во время полета из Боготы. Из-за густого тумана и ветра экипажу не удалось приземлиться с двух попыток. Люди на борту разволновались: кто-то плакал, кричал от страха, молился, некоторых начало рвать. Командир принял решение вернуться в Боготу. Позже в тот же день самолет успешно приземлился в Пасто.
Аэропорт Антонио Нариньо расположен в горах Анд на высоте 1800 метров и славится сложными условиями для посадки: погода быстро меняется, а длина взлетно-посадочной полосы составляет всего 2300 метров, говорится в сообщении.
