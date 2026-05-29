Пассажиры самолета в Колумбии кричали, молились и плакали во время посадки

Инцидент произошел во время полета из Боготы. Из-за густого тумана и ветра экипажу не удалось приземлиться с двух попыток. Люди на борту разволновались: кто-то плакал, кричал от страха, молился, некоторых начало рвать. Командир принял решение вернуться в Боготу. Позже в тот же день самолет успешно приземлился в Пасто.