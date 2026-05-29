Астрологи бьют тревогу: второе полнолуние мая обещает перегрузку

31 мая в 11:45 по московскому времени произойдет второе полнолуние за месяц. Это астрономическое явление совпадает с микролунием — спутник будет находиться в самой удаленной от Земли точке орбиты. Подробности сообщают «Известия».
Визуально Луна голубой не станет — название говорит лишь о редкости события. Оно возникает раз в 2,5−3 года, когда два полнолуния умещаются в один календарный месяц. На этот раз диск будет казаться немного меньше обычного.
Наблюдать полную Луну можно будет невооруженным глазом при ясной погоде по всей России, лучше всего — за городом. Астрологи связывают явление с усилением информационной нагрузки и переоценкой текущих дел.
Полнолуние пройдет по оси Близнецы — Стрелец, активируя новости, переговоры и мировоззренческие темы. Специалисты советуют перепроверять данные и не принимать поспешных решений. Вечер 31 мая рекомендуют посвятить спокойному наблюдению за редким явлением.
